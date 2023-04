Zoon op komst voor Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk

Met een confettikanon werd het geslacht bekendgemaakt, zo is te zien in de video die het stel deelt. Onder luid gejoel van familie en vrienden kwam er blauwe confetti uit het kanon, waarop de twee elkaar in de armen vliegen.

In zijn podcast Geuze & Gorgels, die hij samen met Monica Geuze maakt, zei Gorgels dat hij en zijn vriendin ’een heel sterk gevoel’ hadden dat hun nog ongeboren kindje een meisje is. De presentator wilde vroeger altijd eerst vader van een jongetje worden, „maar dat komt gewoon omdat je als vent denkt: wat kan ik dan allemaal met dat jongetje gaan doen? Voetballen, al die mannendingen. Maar nu ik in mijn hoofd heb dat het een meisje wordt, vind ik het misschien wel bijzonderder om mee te beginnen. Ik denk als je als vader een goede band met je dochter hebt, is dat iets magisch.”

Gorgels (32) en Vuijk (28) maakten vorige maand bekend dat er een kindje onderweg is.