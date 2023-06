Premium Het beste van De Telegraaf

Tijl Beckand over finale programma in Zuid-Afrika ’Eloise zat als enige bij Het perfecte plaatje elke dag in sportschool’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Wie maakt Het perfecte plaatje in het Zuid-Afrikaanse wildpark Sanbona en schiet de winnende kiek van dit seizoen? Het is een fotofinish tussen Rick Brandsteder en Leonie ter Braak, waarbij de finalisten moeten werken met wat moeder natuur ze voorschotelt. „Een slechte foto is hier niet te maken”, aldus natuurfotograaf Pie Aerts.