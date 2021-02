Publiek kan Cicely Tyson laatste eer bewijzen

Tyson was gedurende haar lange en indrukwekkende carrière een rolmodel voor zwarte vrouwen en zette zich jarenlang in voor raciale gelijkheid. In 2016 onderscheidde toenmalig president Barack Obama haar met de hoogste eer die een Amerikaans burger kan krijgen: de Presidential Medal of Freedom.

De actrice verdiende haar sporen op televisie, in film én op Broadway. Ze won onder meer een Emmy Award, een Tony Award en meerdere Screen Actors Guild-prijzen. Daarnaast werd ze vele malen genomineerd voor haar werk, onder andere voor een Oscar en Golden Globe. In 2018 mocht ze een ere-Oscar in ontvangst nemen.