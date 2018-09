I am Cait krijgt geen derde seizoen

"Na twee fantastische seizoenen van I Am Cait is het tijd voor een volgend avontuur", zegt Caitlyn, die de zender E! bedankt en haar beste vriendinnen die in het tweede seizoen te zien waren.

I am Cait begon in juli 2015 in de Verenigde Staten. Het tweede seizoen van de realityserie eindigde in april. Volgens E! was het een gezamenlijk besluit van de zender en Caitlyn om een punt achter de serie te zetten. "Ze zal altijd deel blijven uitmaken van de E!-familie en we kijken uit naar het moment als ze weer verschijnt in Keeping Up With The Kardashians'', staat in een persverklaring van E!. De zender laat verder weten trots te zijn op de grensverleggende docuserie over de strijd van transgenders.

Rondreis

Cailtyn Jenner werd vorig jaar wereldnieuws toen ze bekendmaakte om voortaan als vrouw door het leven te gaan en niet meer als voormalig tienkamper Bruce Jenner. Het tweede seizoen van I Am Cait draaide om Caitlyn en haar groep vriendinnen uit de transgendergemeenschap die op rondreis zijn door Amerika om met andere transgenders te praten en meer te weten te komen over de kwesties waar zij mee te maken hebben.

I Am Cait was in Nederland te zien op TLC. Het eerste seizoen van I Am Cait werd uitgezonden in 153 landen in 24 talen.