Taylor Swift reageert op uitlekken Kanye-tape

De kwestie draait om het nummer Famous van Kanye uit 2016. Daarin noemt de muzikant zijn vakgenoot een bitch. Toen Taylor daar boos over werd, deelde Kanyes vrouw Kim Kardashian fragmenten uit een telefoongesprek tussen de twee, waarin het leek alsof de zangeres akkoord ging met de tekst van het liedje.

Sinds dit weekend circuleren opnames van het hele telefoongesprek online. Daaruit wordt duidelijk dat Kanye een deel van de tekst aan Taylor heeft voorgelegd, maar de passage waarin hij het woord ’bitch’ gebruikt nooit heeft genoemd. Ook vraagt de zangeres in het gesprek enkele keren of zij het nummer mag horen voordat het uitkomt. Dat is vervolgens nooit gebeurd.

Illegaal opgenomen

Maandagmiddag schrijft Taylor in haar Instagram Stories: „In plaats van te antwoorden op de vraag hoe ik denk over de video die is uitgelekt, en bewijst dat ik de hele tijd de waarheid sprak over dat gesprek (je weet wel, het gesprek dat illegaal is opgenomen, dat iemand heeft gemonteerd en gemanipuleerd om mij in een slecht daglicht te zetten en mij, mijn familie en fans vier jaar door een hel te laten gaan), swipe naar boven om te zien wat er echt toe doet.”

Fans die dat advies opvolgen, zien een afbeelding waarop Taylor vraagt om donaties voor de World Health Organization en voedselprogramma Feed America. „Als je daartoe in staat bent, doneer dan net als ik iets gedurende deze crisis”, aldus de zangeres.