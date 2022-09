Willeke Alberti: ’Anneke Grönloh was mijn grote voorbeeld’

Sterren

Hollywoodsterren Sean Penn en Ben Stiller mogen Rusland nooit meer in

Acteurs Sean Penn en Ben Stiller mogen Rusland niet meer in. De twee Hollywoodsterren staan op een nieuwe lijst die het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maandag naar buiten heeft gebracht. In totaal is 25 Amerikanen de toegang tot het land ontzegd. De actie is een gevolg van de „steeds gr...