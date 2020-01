Brief onthult favoriete gerecht prinses Diana

Een liefdadigheidsinstelling in Johannesburg vroeg in 1981 aan beroemde mensen naar hun favoriete recepten. Sommigen schreven, net als prinses Diana, een brief terug. De recepten werden gepresenteerd in een kookboek, waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan een verzorgingshuis voor geestelijk gehandicapten.

De uitkomst volgens The Mirror: prinses Diana was dol op het Oost-Europese gerecht Borsjtsj, een soep van rode bieten, yoghurt, uien, bouillon, melk, zure room, zout en peper.