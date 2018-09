UPDATE: Bieber heeft Instagram verwijderd

UPDATE: Justin Bieber dreigde er al mee, maar heeft nu van zijn woorden daden gemaakt. De zanger was de kritiek van zijn volgers zat op zijn nieuwe vriendin Sofia Richie en wilde dan ook - als men niet aardiger zou doen - zijn Instagramaccount afschermen of zelfs verwijderen. Dinsdagochtend had hij eerst zijn account afgeschermd, maar nu lijkt Bieber helemaal geen account meer op Instagram te hebben...

De zanger kreeg na de kritiek van zijn volgers ruzie met zijn ex-liefje Selena Gomez, waarbij beiden niet schroomden om elkaar te beschuldigen van vreemdgaan tijdens hun relatie.

Triest

De ruzie laaide op toen Selena in het weekend reageerde op het statement van Justin, dat hij zijn Instagramaccount zou afschermen als fans niet aardiger zouden doen tegen zijn vermeende nieuwe liefje Sofia Richie. De zangeres reageerde met de opmerking dat Bieber dan beter geen foto's van hem en Sofia kon plaatsen.

"Grappig om te zien dat mensen die me gebruikten voor mijn beroemdheid, nu naar mij wijzen. Triest.", reageerde Justin maandag. Selena haalde daarop flink uit. "Grappig hoe degene die altijd vreemdging, nu wijst naar degene die altijd begripvol en steunend was. Triest."

Zayn Malik

Na die opmerking escaleerde de boel helemaal. In screenshots die fans van posts van beide artiesten maakten, blijkt dat Justin zijn ex verdenkt van een verhouding met een One Direction-bandlid. "Oh ik ging vreemd. Ik was vergeten van jou en Zayn Malik", schrijft hij.

Selena besloot daarop de discussie te staken. "Ik ben klaar. Ik moet wat Selenators ontmoeten", liet ze weten, verwijzend naar haar fans.