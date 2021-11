Henk Krol stopte met B&B om incidenten: ’Politie kwam voor loverboy’

„Op een gegeven moment waren er een aantal akkefietjes waarvan ik dacht: daar moet ik voorzichtig mee zijn. Zo werd er op een gegeven moment door de nachtportier een groepje mensen toegelaten dat daar een lachgasfeestje ging organiseren.” Henk Krol laat weten dat hij het groepje absoluut niet had toegelaten als hij er zelf nog 24 uur per dag was.

„Dat was de eerste keer. Dat is nog geen maand geleden. Toen heb ik gezegd: ’Jongens, als het die kant op gaat dan kan ik m’n naam er niet langer aan verbinden. Want als dat naar buiten komt straalt het op mij af’.”

„Toen gebeurde nog geen twee weken geleden dat er ook weer door een nachtportier een loverboy met een jong meisje werd binnengelaten waar ’s nachts meerdere heren overheen gegaan zijn. Dat meisje heeft op een gegeven moment de politie gebeld. De politie is ook geweest. En toen heb ik tegen de man met wie ik de B&B runde gezegd: ’Als dit naar buiten komt, dan wordt er straks in de kranten geschreven ’Krol heeft tegenwoordig een bordeel in de bossen’.”

Henk Krol liet zondag op sociale media al weten dat de kwaliteit van de B&B flink achteruit liep sinds het per 1 september is overgenomen door een ander bedrijf. Hij had het laten overnemen omdat de torenhoge huurprijs zelf niet meer op te brengen was, maar wil er nu door bovenstaande incidenten dus ook niet langer meer zijn naam aan verbinden.