Steven Spielberg krijgt ere-Gouden Beer voor oeuvre

De 76-jarige Spielberg is een van de succesvolste regisseurs van de afgelopen decennia en won gedurende zijn carrière al zo’n beetje alle grote prijzen. Hij regisseerde in 63 jaar 59 films en was bij meer dan 180 films betrokken als producent. Door de jaren heen werd hij liefst 19 keer genomineerd voor een Oscar. Drie nominaties wist hij te verzilveren: in 1994 won hij er twee (beste regie en beste film) voor Schindler’s List en vijf jaar later mocht hij het regiebeeldje voor Saving Private Ryan ophalen.

Op de Berlinale zullen volgend jaar bijna alle films van Spielberg te zien zijn, inclusief zijn meest recente The Fabelmans. Die film is semi-autobiografisch en losjes gebaseerd op het vroege leven van Spielberg.