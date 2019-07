Heidi Klum al GETROUWD

Het gerechtsgebouw in Beverly Hilss, nog geen twintig minuten rijden van de villa waar de 46-jarige Heidi en de 29-jarige Tom hun liefdesnestje hebben, ziet er van buiten onopvallend uit. Ook binnen heerst de typische sfeer van autoriteit, met de donkerbruine stenen vloer en armoedige houten deuren. Voor trouwlicensies moet men zich registereren bij een van de twee computers die daarvoor bestemd zijn en er is een balie waarbij men zich incheckt voor de trouwceremonie.

Hoogtepunt is dan de ’trouwkapel’, een mooi woord voor een simpele kamer met witte plastic (!) gordijnen ervoor. Links op de tafel staat een plastic bruidstaart van vier verdiepingen, in het midden staat een soort altaar met kunstbloemen op een gouden frame. In deze ruimte staan de ambtenaar en het bruidspaar.

Feestelijk is anders. Toch is het hier, in het hart van Los Angeles, waar beroemde Hollywoodsterren regelmatig hun ja-woord geven, bij voorkeur op een woensdag of vrijdag, de officiële trouwdagen in het gerechtsgebouw van Beverly Hills. En dat is precies wat Heidi en haar verloofde Tom ook gedaan hebben: op vrijdag maakten ze hun liefdesrelatie formeel. Maar niet recent: ze kozen de datum van de eerste verjaardag van hun liefde: 22 februari 2019. En dat hebben ze net zo onopvallend weten te doen als het nietszeggende gebouw waarin het toch niet alledaagse stel elkaar eeuwige trouw beloofde.