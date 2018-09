Shannen Doherty dankt moeder voor steun

Shannon deelt op Instagram een zwart-wit foto waarop ze met haar kale hoofd rust op haar moeders schoot. De Beverly Hills 90210-actrice schrijft: "Soms is er niks beters dan de liefde van een moeder om je te steunen. Dankjewel dat je er altijd voor me bent en zo sterk voor me blijft mam. Ik houd van je."

Doherty heeft borstkanker die mogelijk is uitgezaaid naar haar lymfeklieren.