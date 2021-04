Rode zangeres Milva overleden

Milva, die zang studeerde in Bologna, begon haar professionele carrière in 1959, na het winnen van een talentenjacht. Een jaar later nam ze haar eerste singletje op, de Italiaanse versie van Milord, de hit waarmee de Franse chansonnière Édith Piaf zoveel succes had gekend.

Festival van San Remo

Haar landelijke doorbrak kwam echter pas in 1961, toen ze voor het eerst deelnam aan het prestigieuze en in Italië nog immer razend populaire Festival van San Remo, waar ze de derde plaats wist te bereiken. Gedurende haar loopbaan zou ze nog vijftien keer deelnemen aan deze zangwedstrijd, maar nooit wist ze de felbegeerde eerste plek te behalen.

De in het Noord-Italiaanse dorp Goro geboren Milva, wier ware naam Maria Ilva Biolcati luidde, had een brede muzieksmaak en dito repertoire. Hoewel ze begon met het vertaalde songs van Piaf, zong ze later ook liederen van Bertolt Brecht en Kurt Weill. Ook vertolkte ze muziek van Ennio Morricone en maakte ze elpees met lichte Duitstalige liedjes, waarmee ze de hitparades in Duitsland met succes bestormde.

Argentijnse tango

Milva, die eenmaal trouwde en scheidde, hield ervan nieuwe wegen in te slaan en nieuw muzieksoorten te ontdekken. Zo kwam ze in 1984 in contact met Ástor Piazzolla, de grote vernieuwer van de Argentijnse tango. De componist en bandeonist (bekend van Adiós Nonino dat koningin Máxima zo ontroerde op haar trouwdag) vond in haar een perfecte vertolkster van zijn songs, vol drama en melancholie.

De zangeres was de laatste jaren niet meer zo actief. Sinds 2010 had ze zich min of meer teruggetrokken uit de muziekscene. En ook op televisie liet Milva, die ook in films met Gina Lollobrigida speelde en tv-programma’s presenteerde voor de Italiaanse RAI, zich nauwelijks meer zien.