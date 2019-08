Roxeanne Hazes bevangen door de hitte

„Ik ging bijna neer”, zo vertelt Roxeanne aan Shownieuws. „Het was zo ontzettend warm, daar heb ik me echt een beetje op verkeken. Ik vergat woorden, ik vergat van alles. Ik heb snel m’n make-up eraf gehaald, even wat suiker naar binnengewerkt en we zijn er weer.”

Naast Roxeanne Hazes traden onder andere Kalvijn, Broederliefde en Ronnie Flex op.