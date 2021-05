Jan, Chantal en Edsilia openen finale Songfestival zingend

Het trio zal tijdens de traditionele vlaggenparade, waarin elk land zich voorstelt, een deel van Venus van Shocking Blue zingen.

De remix is gemaakt door de pas 16-jarige Pieter Gabriel. Hij stopte het nummer, dat in 1970 een wereldwijde hit was, in samenwerking met musical director Eric van Tijn in een modern jasje.

Vorig jaar, tijdens de alternatieve Songfestivaluitzending Europe Shine A Light, zongen Chantal, Jan en Edsilia ook. Toen zongen ze met Songfestivallegende Johnny Logan mee. De zanger, die als enige artiest ooit het Songfestival twee keer won, zong toen zijn winnende nummer What’s Another Year uit 1980. Naast de presentatoren zongen ook fans van over de hele wereld mee.