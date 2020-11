Vriendin klaagt Ron Jeremy aan voor aanranding

De dame in kwestie, die al 25 jaar bevriend zegt te zijn met Jeremy, claimt dat hij haar in een hotelkamer tegen de muur heeft gedrukt, in haar borsten heeft geknepen en probeerde haar te dwingen hem te betasten. In de aanklacht, die is ingediend bij het hooggerechtshof in Los Angeles, is te lezen dat ze zichzelf probeerde los te wurmen en schreeuwde. Uiteindelijk wist ze te ontsnappen.

Voor de 67-jarige pornoster, die meer dan tweeduizend pikante films op zijn naam heeft staan, is het de zoveelste aanklacht wegens seksueel wangedrag. Jeremy, die vastzit in afwachting van een rechtszaak in december, wordt beschuldigd van elf verkrachtingen, acht aanrandingen en zestien andere zedendelicten.

Er stapten sinds de eerste aantijgingen in juni meer dan twintig vrouwen naar voren met hun verhaal. Als de acteur, die alles ontkent, schuldig wordt bevonden dan kan hij 330 jaar cel krijgen.