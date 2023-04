Ronnie Flex brengt biografie uit maar heeft zelf nog nooit een boek uitgelezen

„Mijn biografie komt binnenkort uit”, schrijft de rapper op Instagram. „Een heel boek over mij. Wow, heel ironisch aangezien ik in mijn leven nog nooit een heel boek heb uitgelezen… Zelfs met Harry Potter sloeg ik soms vier bladzijdes over.”

Ronnie is dankbaar voor de afgelopen vier jaar dat hij met Leon Verdonschot heeft samengewerkt. Zo was de schrijver aanwezig bij repetities, studiosessies en tijdens zijn tournee. „Leon heeft hier vier jaar met ons aan gewerkt en hij was overal bij… Zo enthousiast dat dit eindelijk gaat droppen.”

In september 2020 bracht uitgeverij Lebowski al naar buiten dat er een biografie over Ronell Plasschaert, zoals de rapper eigenlijk heet, zou komen. Eerder schreef Verdonschot biografieën over Luc de Vos en Rico Verhoeven.