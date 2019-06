Madonna dringt albumlijst binnen op tweede plek

Of de 60-jarige zangeres nog gaat stijgen, moet nog blijken maar als dit niet het geval is, is het de eerste keer in jaren dat ze niet bovenaan de hitlijst staat met een studioalbum. Haar afgelopen drie platen, Rebel Heart (2015), MDNA (2012) en Hard Candy (2008), hebben de Album Top 100 allen aangevoerd.

Van haar in totaal veertien studioalbums stond ze negen keer op de eerste plek. Haar minst succesvolle platen zijn Bedtime Stories (1994) en Erotica (1992). Beide albums schopten het niet verder dan de dertiende plaats.

Madonna heeft deze week alleen Bruce Springsteen boven zich in de Album Top 100. De rocker kwam met zijn vorige week verschenen negentiende studioalbum Western Stars binnen op de eerste plek. Avicii daalt met zijn postuum uitgekomen plaat TIM van de eerste naar de derde plaats.