Ⓒ RTL

Hèhè: ’Bridezilla’ Chantal en haar aanstaande Henk hebben elkaar eindelijk voor het eerst gezien in Married at first sight. Ze is niet eens in paniek weggerend, maar je zou willen dat ze dat alsnog doet. Of hij! Al voor het jawoord kreeg Henk een uitbrander. Hij dreigt zo het schoothondje van de ’Wandelende Wenkbrauw’ te worden, in plaats van haar man.