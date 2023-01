Weer fysieke tegenslag voor Donny Roelvink: ’Tussenwervelschijf verschoven’

In zijn Instagram Stories is te zien hoe Donny onder handen wordt genomen door een fysiotherapeut. Volgens Roelvink is een tussenwervelschijf verschoven toen hij door zijn rug ging. „We beginnen de week weer top”, schrijft hij met enig sarcasme.

De jongste Roelvink-telg heeft het afgelopen jaar vaker te maken gekregen met fysieke problemen. In juni belandde hij in het ziekenhuis nadat hij tijdens het maken van een fitnessvideo onder een Hummer was terechtgekomen. In december werd ook nog teelbalkanker bij hem vastgesteld.