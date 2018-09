Vijfde kind voor acteur Terrence Howard

Terrence en Mira hebben al een anderhalf jaar oud zoontje, genaamd Qirin Love. De Empire-acteur postte een foto op Twitter waarop te zien is hoe Qirin zijn kleine broertje vasthoudt en kust.

Mira is de derde vrouw van Terrence. Vorig jaar zomer gingen ze scheiden na een huwelijk van twee jaar, maar een paar maanden later waren ze weer bij elkaar. Kort daarna kondigde Mira aan in verwachting te zijn.

Howard heeft drie andere kinderen uit zijn eerste huwelijk met Lori McCommas. Hij heeft geen kinderen met zijn tweede vrouw Michelle Ghent, met wie hij vorig jaar nog in een rechtszaak verwikkeld was.

Hero being held by Qirin❤️ pic.twitter.com/mk0XnJBoGz— Terrence D Howard (@terrencehoward) August 12, 2016