Twee daders juwelenroof Connie Witteman op vrije voeten

Dat laat de advocaat van Connie weten aan Shownieuws. De twee hebben hun straf uitgezeten. Voor Connie een moeilijk moment. „Ze heeft wat klappen moeten incasseren en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Die onbevangenheid die Connie altijd had, is ze gewoon kwijt. Dat maakt dat ze haar leven er toch een beetje op heeft afgestemd. Ze is wat voorzichtiger.”

Tarik werd veroordeeld tot een jaar celstraf, Yasin kreeg een half jaar. Hij was al eerder vrij, Tarik is dat sinds 24 juli. Alleen hoofdverdachte Illias L. zit nu nog in de gevangenis.

Op 7 juli vorig jaar werd er bij Connie ingebroken in haar huis in Amsterdam. Er werd voor zo’n 2,8 miljoen euro aan sieraden gestolen. Een deel van de buit, waaronder een aantal exclusieve horloges, werd teruggevonden.

