Diane Keaton heeft al 35 jaar geen date gehad

In een interview met InStyle magazine vertelt Diane dat ze niet door mannen uit wordt gevraagd. „Nee, nooit”, zegt de 73-jarige Keaton. „Laat dat duidelijk zijn. Ik ben, denk ik, al zo’n 35 jaar niet op date geweest. Geen dates.” Ze gaat wel eens met mannen op stap, maar altijd als vrienden. „Ik heb een hoop mannelijke vrienden, maar geen dates.”

Dat ze nooit getrouwd is geweest, vindt ze overigens geen probleem. „Ik denk niet dat ik echt huwelijksmateriaal ben, omdat ik te onafhankelijk ben. Ondanks dat sta ik heel gelukkig in het leven”, zei ze eerder in een interview.