BLØF-zanger Paskal over coronagesprek: laten we tolerant blijven

„Soms wordt het gesprek venijnig, ook vanuit mijn kant”, geeft de 47-jarige Zeeuw toe. Het concert van BLØF zou eigenlijk voor een uitverkocht Rotterdam Ahoy zijn, maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Daarom werd de show voor heel Nederland uitgezonden via zender 41 op KPN of een livestream op YouTube.

Het was voor Jakobsen ook even wennen om voor een lege zaal te staan. Bij het nummer Omarm Me vraagt hij de vrouwen in het publiek vaak de hoge noten van het refrein mee te zingen, omdat hij die naar eigen zeggen bijna niet redt. Een primeur voor de livestreamkijker: Jakobsen zong het lied zaterdag bij gebrek aan publiek helemaal zelf. Hij kon van tevoren echter niet garanderen dat het goed zou klinken, maar dat kon hem weinig schelen.