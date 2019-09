Fajah Lourens heeft een nieuwe vriend

Volgens RTL Boulevard onthult ze haar liefdesgeluk in een nieuwe aflevering van Ranking The Stars. De nieuwe man zou al een tijdje in haar leven. „Ik doe alsof ik vrijgezel ben al een hele tijd.”

Om wie het gaat, verklapt ze niet. Ze wil alleen maar kwijt dat hij geen BN’er is en dat hij uit Noord-Brabant komt. „Ook een zachte g.”

Fajah kondigde in april op de Pagina Privé nog aan dat ze afrondende gesprekken voerde over een datingprogramma waarin ze op zoek wilde gaan naar haar droomman. Het lijkt erop dat dat programma nu niet meer nodig is...

Bekijk ook: FAJAH hoopt droomman op tv te vinden