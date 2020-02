’Marvel-heldin Valkyrie in volgende Thor-film echt queer’

De seksuele identiteit van Valkyrie was onderwerp van speculatie onder fans sinds actrice Tessa Thompson in juli suggereerde dat haar Valkyrie in de volgende Thor-film op zoek zou gaan naar ’haar koningin’. In de strips, waar de Marvel-film op gebaseerd zijn, is Valkyrie biseksueel. Maar met dit gegeven is in de films tot nu toe niet veel gedaan.

Aan het einde van de vorige Thor-film Ragnarok heeft Valkyrie de leiding gekregen over New Asgard. Veel fans spraken de afgelopen maanden de hoop uit dat Captain Marvel, een ander belangrijk personage uit het Marvel-universum, mogelijk de ’koningin’ voor Valkyrie zou kunnen worden. Actrice Brie Larson, die Captain Marvel speelt, hintte er in interviews al op het geen rare suggestie te vinden.

Love and Thunder

„Ik vind het een goed idee”, stelt Waititi in het interview. „De serie is niet van mij. Maar ik ben er als regisseur voorstander van mee te gaan met de keuzes waarbij de acteurs zich comfortabel voelen. Als dit voelt als een natuurlijk weg of keus voor mijn acteurs, dan steun in die uiteraard. Als Tessa dit een goed idee vindt, sta ik achter haar.”

De nieuwe Thor-film, Love and Thunder, moet eind 2021 in de bioscopen te zien zijn. Het is nog onduidelijk welk verhaal de film precies gaat vertellen.