Humberto Tan krijgt spijker onder oog

Als Tan besluit om zijn dochter te vereeuwigen in een van de vele prachtige straten in Puglia, kruipt hij door het oog van de naald. „Vlak nadat ik deze foto gemaakt heb... een ongelukje”, schrijft hij bij de bewuste foto op Instagram.

„Ik was zo met een portret bezig, bij een oude muur, dat ik een uit de muur stekende spijker niet zag. Net onder mijn oog ’greep’ de spijker mij. De spijker was heel roestig maar ook heel bot. Het wordt misschien een klein litteken, maar gelukkig hebben we de foto ook nog”, besluit hij.