Chris Rock leerde zwemmen tijdens lockdown

„Weet je hoe verdomd moeilijk het is voor een volwassene om te leren zwemmen? Je moet niet bang zijn om dood te gaan”, vertelt hij aan de website. De acteur had wel altijd een zwembad bij zijn huis in Alpine, New Jersey. Hij zegt dat nu redelijk absurd te vinden, omdat hij het niet kon gebruiken.

„Laatst zei zo’n man tegen me: ’Oké, je duikt in het diepe en zwemt naar de andere kant’, en ik dacht: ’Ben je gek?’”, vertelt hij. „Maar toen dook ik in het diepe en zwom ik naar de andere kant. Het is een metafoor voor wat ik in deze tijd heb geprobeerd te doen.”