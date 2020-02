’Bij columns van Saskia Noort moet ik elke keer het woordenboek pakken’

Met zijn 65 jaar heeft Finkers natuurlijk al heel wat meegemaakt en veel veranderingen gezien in het Nederlandse taallandschap. Niet altijd ten goede, vindt hij. „Door het Standaardnederlands wordt steeds meer Engels geknoeid. Zinnetjes als ’ik heb iets van’ of ’een soort van’, dat komt uit het Amerikaans: a sort of. Als ik naar Eva Jinek kijk of ik lees columns van sommige moderne columnisten, vooral bij die van Saskia Noort, dan moet ik elke keer het woordenboek erbij pakken. En zo’n column wordt er niet beter op.”

Finkers brengt wel een beetje nuance in zijn verhaal aan. „Ik ben geen puritein, maar ik vind schoonheid in taal essentieel. Er zijn ook woorden van buiten die ik zelf niet mooier kan bedenken, zoals rock-’n-roll en fingerspitzengefühl, die moet je behouden. Maar veel Engelse woorden maken de taal alleen maar lelijker. Uitdrukkingen als ’eat your heart out’, vreselijk.”

De Tukker roept daarom ook op tot bescherming van de eigen taal als onderdeel van het grote geheel. „Als je écht een goed werkende internationale lingua franca wilt hebben, zul je je eigen taal goed moeten beschermen. Anders knoei je alles door elkaar en heb je uiteindelijk niets meer.”