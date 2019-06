Chaka Khan niet blij met sample op hit Kanye

Kanye vroeg Chaka of hij iets met haar nummer mocht doen omdat hij veel steun aan het liedje had gehad toen hij in 2002 in het ziekenhuis lag na een auto-ongeluk. „Hij zei: jouw rol was zo belangrijk in mijn herstelproces”, zo blikt ze terug in de talkshow Watch What Happens Live van Andy Cohen. De rapper vertelde haar enkel dat hij het woord ’fire’ in ’wire’ wilde veranderen omdat dit verwoordde hoe hij toen alleen via een slangetje kon eten.

De 66-jarige zangeres was erg geraakt door zijn verhaal en gaf hem toestemming. Toen ze vervolgens hoorde dat de rapper de sample flink had versneld, was ze niet blij. „Ik was pissig. Ik was een beetje beledigd, nou niet echt beledigd, ik vond het stom.” Als Chaka van tevoren had geweten dat haar stem versneld zou worden, waardoor ze een stuk hoger klinkt, had ze het aanbod absoluut geweigerd.

Toch heeft ze Kanye er nooit mee geconfronteerd. „Ik hield liever mijn mond.”