Koning Albert ’te moe’ om publiek te groeten na kerkdienst

„Hij is te moe”, vertelde iemand van de delegatie het publiek, volgens Dehandschutter. Vanuit de auto zwaaide het paar nog wel even naar omstanders. Tijdens het Te Deum, de lofzang die ieder jaar op de nationale feestdag in België wordt gezongen, heeft de koning de gehele dienst gezeten. Het paar is niet aanwezig bij de andere activiteiten op vrijdag, zoals de militaire parade en het concert.

Het was de eerste keer in tien jaar dat Albert bij de feestelijkheden van de nationale feestdag was. Begin juli lag de vader van de huidige koning Filip nog acht dagen in het ziekenhuis, omdat hij onwel was geworden. Hij vertoonde uitdrogingsverschijnselen en had een bloedinfectie opgelopen.