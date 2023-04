The Script-gitarist Mark Sheehan (46) overleden na kort ziekbed

„De zeer geliefde echtgenoot, vader, broer, bandmaat en vriend Mark Sheehan is vandaag in het ziekenhuis overleden na een kort ziekbed”, luidt het bericht. De familie en band vragen fans om hun privacy te respecteren „in deze tragische tijd.”

The Script maakt onderdeel uit van de line-up van festival Pinkpop dit jaar. De band is bekend van hits als The Man Who Can’t Be Moved, Hall of Fame en Superheroes.