Premium Het beste van De Telegraaf

’Heel bijzonder dat me dit wordt gegund’ Geen tour voor Celine Cairo, wél groot concert in Concertgebouw

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

Het optreden van Celine Cairo in de kleine zaal van het Concertgebouw verhuist vanwege de anderhalvemeterregel naar de grote zaal.

Artiesten in Nederland hebben best te klagen, aangezien zij weinig hebben aan de meest recente versoepelingen. Ook Celine Cairo moest haar gehele clubtour weer eens verzetten. Voor de Amsterdamse artieste ging er gelukkig nadat die deuren dicht gingen ook een raampje open: volgende week mag ze voor 466 bezoekers optreden in het Concertgebouw.