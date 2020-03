Queen deelt cover OG3NE

De cover maken was nog een hele uitdaging, zo schreef OG3NE eerder dinsdag bij de originele post. „Bohemian Rhapsody vanuit thuisisolatie. Met de muzikale begeleiding op 1 oortje, totaal afgezonderd in onze eigen huizen, filmden we onszelf, zingend, op onze telefoons. Als deze video helpt om je gedachten te verzetten, als is het maar voor een paar seconden, dan hebben we ons doel bereikt.”

En ze lijken dat doel te hebben behaald. De dames werden al snel overladen met complimenten. Mensen vinden hun weergave van de hit die bijna jaarlijks op 1 van de Top 2000 staat, ’supermooi’, ’te gek’ en ’bizar goed gewoon’. „Het klinkt fenomenaal meiden!!”, schrijft iemand lovend. „Dit is wel tot nu toe jullie beste thuisoptreden. Dat jullie dit doen maakt mij zo blij.”

Maar de kers op de taart is toch wel de goedkeuring van Queen zelf. De band deelde de cover van OG3NE op hun Instagram Stories.