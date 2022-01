Ellen Pompeo tekent toch voor nieuw seizoen Grey's Anatomy

Pompeo, die in de Amerikaanse serie dokter Meredith Grey speelt, gaf meermaals aan dat ze nog niet wist of ze wel zin had in nog een seizoen. Haar vertrek zou het einde betekenen van Grey's Anatomy omdat de makers niet zonder haar door willen. Volgens ingewijden is de actrice overgehaald met een fikse salarisverhoging.

Het negentiende seizoen is vanaf eind dit jaar te zien op ABC. Of er daarna nog een reeks komt, is niet bekend.

Grey's Anatomy is de langstlopende ziekenhuisserie ooit. Dat record stond daarvoor op naam van ER (1994-2009), maar dat medisch drama kwam 'slechts' tot vijftien seizoenen.