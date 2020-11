Humberto Tan krijgt weer talkshow bij RTL

In de wekelijkse talkshow zal Tan terugblikken op de week en ’behandelt hij onderwerpen die bij hem passen’, zo laat RTL4 weten. Naast de wekelijkse talkshow neemt hij ook de (drukke) sportzomer van 2021 voor zijn rekening, als Beau en Jinek met vakantie worden gestuurd.

Vanaf 2013 beleefde Tan gouden jaren met RTL late night. De uitstekende kijkcijfers zorgden ervoor dat Tan in 2014 en 2016 op het Televizier-gala werd gekroond tot beste mannelijke presentator en Omroepman van het Jaar 2015 werd. In 2016 won hij ook de Sonja Barend Award voor het beste tv-interview.

Een vormdip en de aanhoudende negatieve publiciteit over een affaire met Dionne Stax leidden in 2018 zijn vertrek in als talkshowhost. Wel sprak RTL zijn vertrouwen in de presentator uit door hem meteen voor vier jaar bij te laten tekenen.

Sindsdien flopten Twan Huys en Art Rooijakkers op de late avond. Met Beau en Jinek zette RTL4 de weg naar boven weer in, al zijn de kijkcijfers nooit meer zo goed geworden als die van RTL late night op Tans hoogtepunt.

Spannend

Tan was verrast dat hij weer werd gevraagd. „Tegelijkertijd vind ik het spannend, want er is veel veranderd: de locatie, het tijdstip en voorlopig nog zonder publiek in de studio, maar ik ga er met mijn gasten een boeiend programma voor de kijker van maken. Het leven staat tenslotte niet stil in het weekend, er valt genoeg te bespreken over nieuws, sport en entertainment. Ik kijk er naar uit!”

Peter van der Vorst, directeur content van RTL Nederland, spreekt over een nieuw „supertrio” op de late avond „waarmee we het hele jaar door het gesprek van de dag kunnen voeren.”

Naast zijn televisiewerkzaamheden maakt Tan sinds begin dit jaar elke vrijdagmiddag voor AvroTros de radiotalkshow Humberto.