Oud-manager Dolly Dots overleden

Zo schrijft Erik de Zwart: "Was een bijzondere man #rip."

Angela Groothuizen, een van de zangeressen van de Dolly Dots: "Onze eerste manager Cees van Leeuwen, de man die de Dolly Dots bij elkaar haalde is in zijn slaap overleden. We nemen er een op hem. Proost." Ze vervolgt: "Cees van Leeuwen was de man die Shocking Blue wereldberoemd maakte, Caught in the Act maar ook Berdien Stenberg. Geweldige vent vond ik hem."

