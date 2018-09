Bartho Braat moest trainen voor Expeditie

Dat vertelde de acteur, die met zijn 65 jaar de oudste deelnemer van het programma is, aan RTL.

Bartho's vrouw was degene die direct enthousiast was toen hij werd gevraagd. "Ze zei meteen: doen en je gaat in training", aldus Bartho, die jarenlang in Goede tijden, slechte tijden te zien was als Jef Alberts. "Dus ik ben een maand lang met allemaal studenten in zo'n klimhal aan het klimmen geweest."

"Als je ouder wordt, wordt je evenwichtsgevoel minder en er zitten altijd van die evenwichtstoestanden in bij die proeven. Daar mag je niet op afgaan", vindt Bartho. Naast de training werkte hij in zijn vrije tijd ook nog eens twee survivalboeken door. "Dat is wel van pas gekomen."