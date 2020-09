Sander van de Pavert: ik blowde tijdens maken LuckyTV-filmpjes

„Als ik bijvoorbeeld de hele dag blowend achter m’n computer zit, gaat het allemaal prima zolang ik aan het werk ben”, vertelde Sander donderdagavond in Jinek. „Maar zodra het filmpje af was, ging het mis. „Dan stortte ik fysiek, en mentaal ook wel, in. Dan is het teveel bij elkaar.”

Daarom werkt hij sinds een tijdje vrijwel alleen maar nuchter. Dat leverde hem tijdwinst op. „Ik was ineens veel eerder klaar, twee uur eerder voor deadline.”

De filmpjes van LuckyTV zijn vanaf maandag te zien in de talkshow van Eva Jinek.