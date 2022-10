Slachtofferhulp Nederland: ’Verwijder Netflix-serie over moordenaar Dahmer’

Het stoort Jansen vooral dat in de serie de moordenaar een „krachtige, sterke man” is, terwijl de slachtoffers „juist worden geportretteerd als emotioneel en zwak”. „Een slachtoffer is dan per definitie de verliezer”, schrijft Jansen in De kwestie. „Dit neemt angst weg bij de kijker: de wereld blijft voorspelbaar en de kijker kan zich op afstand plaatsen van het slachtoffer. Het échte verhaal is natuurlijk veel genuanceerder.”

De voorzitter van Slachtofferhulp Nederland zegt niets te hebben tegen fictieseries of tegen het ’true crime’-genre, „maar deze Netflix-productie is geen documentaire, maar een serie in het faction-genre. Het zijn feiten, vermengd met fictie. We zien de nabestaanden terug bij het uitoefenen van hun spreekrecht en de interviews die ze gaven aan journalisten, maar dan nauwgezet nagespeeld door acteurs. Daaromheen zien we dingen die niet zijn gebeurd, maar door de makers van de serie zijn verzonnen. Het verhaal is geromantiseerd.”

Lees hier het opiniestuk van Rosa Jansen in De kwestie:

Milwaukee Cannibal

Het ANP laat weten dat Netflix donderdagochtend nog niet kon reageren op het verzoek van Slachtofferhulp Nederland. De serie van producent Ryan Murphy vertelt over het leven van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer (1960-1994), die ook bekend stond als de ’Milwaukee Cannibal’. Hij doodde zeker zeventien mannen en jongens die hij vooral oppikte in uitgaansgelegenheden voor gays. Hij martelde ze, onder meer door zoutzuur in hun lichaam te spuiten, had na hun dood seks met hun lichamen en at lichaamsdelen op.

De zaak baarde nog meer opzien doordat de politie niet ingreep toen buren en zelfs een slachtoffer dat wist te ontsnappen zich meldden, maar niet werden geloofd. De serie Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story was de afgelopen dagen wereldwijd het best bekeken programma van de streamingdienst.

Eerder kwam er al veel kritiek uit de queergemeenschap omdat Netflix de serie het label ’lhbti’ had gegeven. Dit betekent dat kijkers bij veel programma’s over queers als kijktip Dahmer kregen. Dit label heeft Netflix inmiddels verwijderd. Andere labels die de serie heeft gekregen, zijn ’psychologisch’, ’horror’, ’oude misdaden’ en ’duister’.

Filmkenner Willem Schouten over de spraakmakende serie: