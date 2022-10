Slachtofferhulp wil dat Netflix serie Dahmer verwijdert na meerdere klachten

Slachtofferhulp Nederland gaat de kwestie ook aankaarten bij internationale koepelorganisatie Victim Support Europe. „Ons doel is om slachtoffers te helpen om na een vreselijke gebeurtenis weer de regie te nemen over hun leven”, legt Jansen uit. „Door een Netflix-serie als Dahmer wordt die regie ze weer uit handen geslagen.” Het stoort Jansen vooral dat in de serie de moordenaar een „krachtige, sterke man” is terwijl de slachtoffers stuk voor stuk „emotioneel en zwak zijn. De dader wordt enorm geromantiseerd en er is geen enkele nuance aangebracht.”

De voorzitter van Slachtofferhulp Nederland zegt niets te hebben tegen fictieseries of tegen het ’true crime’-genre. „Maar in deze serie lopen fictie en waargebeurde feiten te zeer door elkaar heen. Deze serie is wat ons betreft een grens over gegaan; wij zien wat voor effect dat op slachtoffers en nabestaanden heeft.” Jansen snapt ook dat de kans klein is dat Netflix het verzoek daadwerkelijk inwilligt. „Maar we wilden in elk geval een helder signaal afgeven, zodat de kijkers zelf kunnen beslissen of ze aan deze exploitatie mee willen doen.”

Filmkenner Willem Schouten over de spraakmakende serie:

Milwaukee Cannibal

Netflix kon donderdagochtend nog niet reageren op het verzoek van Slachtofferhulp Nederland. De serie van producent Ryan Murphy vertelt over het leven van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer (1960-1994), die ook bekend stond als de ’Milwaukee Cannibal’. Hij doodde zeker zeventien mannen en jongens die hij vooral oppikte in uitgaansgelegenheden voor gays. Hij martelde ze, onder meer door zoutzuur in hun lichaam te spuiten, had na hun dood seks met hun lichamen en at lichaamsdelen op.

De zaak baarde nog meer opzien doordat de politie niet ingreep toen buren en zelfs een slachtoffer dat wist te ontsnappen zich meldden, maar niet werden geloofd. De serie Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story was de afgelopen dagen wereldwijd het best bekeken programma van de streamingdienst.

Eerder kwam er al veel kritiek uit de queergemeenschap omdat Netflix de serie het label ’lhbti’ had gegeven. Dit betekent dat kijkers bij veel programma’s over queers als kijktip Dahmer kregen. Dit label heeft Netflix inmiddels verwijderd. Andere labels die de serie heeft gekregen, zijn ’psychologisch’, ’horror’, ’oude misdaden’ en ’duister’.