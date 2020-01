NPO en STER hervatten maandag reclame vóór talkshow Op1

Ter promotie van de talkshow van de NPO werd twee weken lang geen reclameblok uitgezonden, waardoor Op1 vroeger begon dan het geplande tijdstip van 22.30 uur. De NPO hoopte zo sneller een vast publiek op te bouwen in de concurrentiestrijd met de nieuwe talkshow Jinek op RTL 4. „We stemden dit op dagelijkse basis af met de NPO, wat gebruikelijk is bij het introduceren van een nieuw programma. Door tijdelijk een reclameblok weg te laten, konden kijkers meteen doorkijken”, zegt een woordvoerster van de STER. „Op1 heeft een goede start gekregen. Het is tijd om de reclameblokken weer in te zetten.”

De talkshowstrijd tussen Op1 en Jinek valt na twee weken in het voordeel uit van de NPO. Op zeven van de tien avonden trok Op1 meer kijkers dan Jinek op RTL 4. De afleveringen op maandag, met het presentatieduo Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra, blijken het populairst. Beide uitzendingen op maandag wisten meer dan een miljoen kijkers aan zich te binden.

Trots

De kijkcijfers van de nieuwe latenighttalkshow op NPO 1 zorgen voor trotse gevoelens bij NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman. „Het is geweldig te zien dat het publiek deze nieuwe talkshow al zo snel omarmt”, zei ze afgelopen week in haar nieuwjaarstoespraak.

RTL zendt voorafgaande aan Jinek wél reclameboodschappen uit, meteen nadat presentatrice Eva Jinek haar gasten heeft aangekondigd. Maar tussendoor wordt de talkshow niet onderbroken door reclameblokken. RTL liet eerder weten dat Jinek ’zeker tot het einde van de eerste reeks’ zonder commercials wordt uitgezonden. RTL gaat zich beraden op deze aanpak als Beau van Erven Dorens het stokje van Eva Jinek overneemt.