Rod Stewart betaalt behandeling zieke fan met zeldzame aandoening

Evans kwam Stewart afgelopen week tegen in Londen tijdens een veiling voor het goede doel. „Ik vertelde hem dat ik een zeldzame aandoening heb. Hij wilde er meteen meer over horen. Ik vertelde dat mijn buik verlamd was en dat ik zenuwschade in mijn benen heb waardoor ik niet kan lopen, maar ook dat er een behandeling mogelijk was die me beter kon maken”, aldus de 20-jarige patiënt.

De 78-jarige zanger raakte onder de indruk en besloot de jonge vrouw te helpen en op zijn kosten stamcelbehandelingen te laten ondergaan in de Verenigde Staten. Ook wil hij de ziekte meer onder de aandacht brengen. „Het was een geweldige avond, fantastisch om bij aanwezig te zijn”, zegt Stewart tegen de Daily Express over de ontmoeting met Evans. „Abi is een geweldige meid. Ik koester de tijd die we samen doorbrachten en wil haar graag helpen.”

Plicht

Overigens tast Stewart wel vaker diep in de buidel om mensen te helpen. Zo werd in oktober bekend dat hij en zijn vrouw Penny Lancaster een huis hebben gehuurd voor een gevlucht Oekraïens gezin dat bestaat uit zeven personen. Ze betalen in elk geval voor een jaar de huur van het huis in het graafschap Berkshire (Engeland).

De zanger ziet het dan ook als zijn plicht om anderen te helpen, zei hij in gesprek met The Mirror, vooral omdat hij in 2016 werd geridderd voor zijn liefdadigheidswerk. „Ik hou mijn vrijwilligerswerk meestal voor mezelf en doe het gewoon, maar ik dacht: ik ben een ridder. Ik ben geridderd vanwege wat ik het bereikt in mijn leven en vanwege mijn liefdadigheidswerk.”