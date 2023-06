Harrison Ford deelt oneliner uit zijn film die hij vaak gebruikt

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

„I know” en „Never give me the odds” uit Star Wars of „Snakes, why did it have to be snakes” uit Indiana Jones Raiders of the Lost Ark. Het zijn bekende filmquotes die allemaal zijn uitgesproken door Harrison Ford. Toch gebruikt de 80-jarige acteur in het dagelijks leven zelf vaak een ander zinnetje uit zijn oeuvre, zegt hij tegen People.