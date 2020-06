Wesley Sneijder baalt van VI-ruzie: loopt boekpromotie mis

Het is bijna traditie dat oud-voetballers naar Hilversum afreizen om onder het oog van Johan, Wilfred en René hun nieuwe biografie aan de man te brengen. En niet op laatste plaats, omdat vrijwel alle boeken die aan bod komen worden uitgegeven door Inside. De uitgeverij van Marieke Derksen, de dochter van Johan, bracht de biografieën uit van onder anderen René van der Gijp, Wim Kieft en Theo Janssen, die stuk voor stuk uitgroeiden tot bestsellers.

Gelukkig kon de recordinternational samen met de auteur van het boek, Kees Jansma, wel terecht in De 538 Ochtendshow met Frank Dane, waar de twee hun boek konden toelichten én hun licht over de Veronica Inside-soap konden laten schijnen.

Vrij treurig

„Ik vind het een beetje kinderachtig, allemaal”, zegt Sneijder als hem wordt gevraagd hoe hij naar die ruzie kijkt. „Dat je van eigenlijk iets kleins zoiets groots moet maken, dat vind ik jammer. Dat het ten koste gaat van een uitzending.”

(Tekst gaat verder onder de video.)

De jarige Jansma, die regelmatig terugkeert in anekdotes van Derksen over hun ’ontdeugende’ leven als voetbaljournalist, noemt de speciale racisme-uitzending van afgelopen maandag ’opvallend’. „Het was een opvallende uitzending. Ik had Johan gisteren aan de lijn, je zou maar 1,7 miljoen kijkers hebben en daarna is het afgelopen! Met een knal, dat wel. Maar hoogst merkwaardig. Het is jammerlijk. Kijk, ik ben niet altijd fan van het programma, laat dat duidelijk zijn, maar het voorziet wel in de behoefte van honderdduizenden mensen. En dat je dan na al die jaren zó met elkaar omgaat, is vrij treurig. Eerlijk gezegd.”

Yolanthe

Sneijder, die zichzelf allesbehalve spaart in zijn biografie, is regelmatig onderwerp van spot geweest bij de mannen van VI. Ondanks dat heeft hij respect voor De Snor. „Als ik echt een keuze moet maken, ben ik team Johan. Ik vind Johan oprecht, hij is altijd oprecht. En wat Kees zegt, ik ben ook vaak onderwerp geweest in dat programma, en dat is is niet altijd even leuk. Johan heeft verschrikkelijke dingen gezegd over mij en over mijn vrouw (Yolanthe Sneijder, red.), maar ik vind wel dat hij altijd eerlijk is en oprecht. Recht voor z’n raap, zo ben ik ook. Maar die ’ouwe rechtsbuiten’ (René van der Gijp, red.) en Genee die hem voorzetjes geven, dat vind ik verschrikkelijk.”

Irritatie

Wanneer Frank Dane de Champions League-winnaar prijst voor het feit dat hij toch ’durft’ aan te schuiven bij Veronica Inside, grijpt voormalig perschef van Oranje Jansma in en is de irritatie voelbaar. „Het is wel de doelgroep van het boek. Dat valt nu weg. Misschien dat ze daarover kunnen nadenken.”

In het boek spreekt Wesley openlijk over de pijn die hij zijn vrouw Yolanthe heeft aangedaan: ’Ik was mijn droomvrouw en gezin kapot aan het maken’. Op de vraag of de presentatrice en actrice al op het boek heeft gereageerd, antwoord de Utrechter: „Ik heb nergens een reactie gelezen, jullie? (...) Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik hoop dat het goedkomt. Het heeft tijd nodig.”