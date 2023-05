Hulk Hogan zweert bij medicinale drugs: ’Ik voel me alsof ik weer 25 ben’

„Na tien rugoperaties en twee knie- en heupoperaties is het gewoon de realiteit dat je constant pijn hebt”, zegt Hulk Hogan. Maar daar is nu verandering ingekomen. „Ik voel me beter dan ik me ooit heb gevoeld op 69-jarige leeftijd, ik voel me alsof ik weer 25 ben.”

De stap naar THC en CBD heeft hem daarbij geholpen. „Toen ik in de CBD-wereld stapte, veranderde echt de manier waarop mijn polsen en mijn gewrichten pijn doen. Over de hele linie hielp het me met mijn gezondheid.”

Hulk Hogan is zelfs zó te spreken over deze vorm van pijnverlichting, dat hij zijn eigen lijn op de markt gaat brengen. „Het is een logisch gevolg van waar ik al mee bezig was”, legt hij uit. „Dit is de veilige manier om dat soort dingen te benaderen, in plaats van maar in het wilde weg voorgeschreven medicijnen te gebruiken. Dat sloeg gewoon nergens meer op.”