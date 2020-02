Rapper Slowthai vertoont wangedrag bij NME Awards

Rapper Slowthai Ⓒ Getty Images

Slowthai is in opspraak geraakt nadat hij compleet losging op een fan bij de NME Awards. De rapper had net de Held van het jaar-prijs in handen gekregen, toen iemand uit het publiek iets riep. Volgens de BBC besloot de rapper daarom om zijn microfoon in het publiek te gooien.