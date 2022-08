Taylor Swift voor 1 miljoen dollar aangeklaagd wegens plagiaat

La Dart heeft op 23 augustus een klacht ingediend bij een federale rechtbank in Tennessee. Volgens de auteur heeft iemand uit Swifts team haar boek gekopieerd. Volgens La Dart lijken het kleurenschema en de stijl van de afbeelding te veel op elkaar. Swift en haar team hebben nog niet gereageerd op de zaak.

De zangeres is op dit moment verwikkeld in een andere plagiaatzaak, die gaat over haar nummer Shake It Off. Sean Hall en Nathan Butler beweren dat de zangeres in het nummer regels heeft gebruikt uit hun 2001-deuntje Playas Gon’ Play. Die aantijgingen ontkent Swift ten stelligste.