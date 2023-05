Nieuw wassen beeld van koning Charles onthuld

Beeldenmakers van Madame Tussauds in Londen hebben de afgelopen negen maanden gewerkt aan het beeld. „Elk haartje werd afzonderlijk in zijn hoofd gestoken en de huid bestaat uit dunne laagjes verf”, laat de operationeel manager van het museum in Sydney weten aan Britse media.

Het beeld van Charles werd gemaakt naar aanleiding van zijn kroning komende zaterdag. De wassen koning draagt een grijs pak en heeft de handen op de rug. De makers lieten zich voor de look inspireren door een werkbezoek in 2021.

Camilla

Charles voegt zich in het museum bij zijn zoon prins William en schoondochter prinses Catherine. Van koningin-gemalin Camilla is nog geen wassen beeld gemaakt. Prins Harry en diens vrouw Meghan en koningin Elizabeth staan op andere plekken in het museum.

Vorige week werd in Londen een nieuw beeld van Camilla onthuld. De wassen prins Harry werd, vanwege de kroning, weer tijdelijk bij de rest van zijn familie gezet. Het beeld van Meghan blijft staan omdat zij vanwege de verjaardag van hun zoon Archie niet meegaat naar Londen. De wassen Harry en zijn vrouw Meghan werden in 2020 weggehaald bij de koninklijke familie en verplaatst naar een ander gedeelte nadat het koppel had besloten een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis.