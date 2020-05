Drummer Jimmy Cobb (91) overleden

Cobb was het laatste nog levende lid van de groep muzikanten, die in 1959 het legendarische album opnam. Naast trompettist Miles Davis en drummer Cobb werkten ook Julian Adderley op altsaxofoon, John Coltrane op tenorsaxofoon, Bill Evans en Wynton Kelly op piano en Paul Chambers op contrabas mee aan Kind of Blue. De plaat is een van de bestverkochte en meest invloedrijke jazzalbums ooit.

De in 1929 in Washington geboren Cobb, speelde in de loop van zijn decennialange carrière met tal van muzikale legendes waaronder ook Billie Holiday en Charlie Parker. In 2008 ontving Cobb nog de NEA Jazz Masters Award, de hoogste onderscheiding voor jazzmuzikanten in de Verenigde Staten.